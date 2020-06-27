Поліція встановлює обставини ураження струмом чоловіка на вокзалі в Києві

Поліція Києва встановлює причини ураження струмом чоловіка на одній з платформ Центрального залізничного вокзалу.

Інцидент стався напередодні, повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

"Вчора близько 22 години до столичної поліції надійшло повідомлення про те, що на одній з платформ Центрального залізничного вокзалу горить чоловік... На місці події правоохоронці попередньо встановили, що чоловік заліз на дах потяга та дістав ураження струмом, внаслідок чого загорівся", - розповіли у відомстві.

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Перехожі та працівники поліції загасили полум’я на чоловікові. Потерпілого з опіками тіла доправили до медзакладу для надання допомоги в умовах стаціонару. Його особу встановлено, це уродженець Чернівецької області 1994 року народження. Зібрані відомості за цим фактом зареєстровані у територіальному відділі поліції.

Правоохоронці з’ясовують усі обставини та причини цього випадку. За результатами перевірки події буде надана правова кваліфікація.