Столична поліція посилено патрулює вокзали та електрички

Столичні правоохоронці посилили контроль за дотриманням карантинних обмежень пасажирами залізничного транспорту.

Про це інформує відділ комунікації поліції Києва.

«З цією метою задіяні додаткові наряди поліцейських для патрулювання станцій залізничного транспорту. З киянами та гостями столиці правоохоронці проводять профілактичні бесіди і закликають дотримуватись маскового режиму та соціальної дистанції», - йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що на виконання постанови Кабінету Міністрів від 20 травня 2020 року № 392 «Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та етапів послаблення протиепідемічних заходів», після проведеного інструктажу наряди співробітників поліції заступають на посилене чергування з метою контролю за дотриманням громадянами правил карантину.

Також з 22 червня виділено додаткові наряди правоохоронців, які патрулюють територію залізничних вокзалів, у тому числі приміські та міські електрички.

Зокрема, з метою запобігання поширенню COVID-19 задіяні додаткові сили здійснюватимуть перевірки й в середині вагонів.

Також правоохоронці мають при собі певний запас таких засобів індивідуального захисту і видають їх тим громадянам, в яких вони відсутні.

Київські поліцейські закликають громадян дотримуватись протиепідемічних обмежень і нагадують про відповідальність за порушення правил карантину, що передбачена ст. 44-3 КУпАП.

Санкція статті передбачає накладення штрафу на громадян від 1 до 2 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а на посадових осіб – від 2 до 10 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Як повідомлялося, уряд з 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції. Серед інших заходів, зокрема, навчання в освітніх закладах було переведено на дистанційну форму.

З 22 травня в Україні оголошено наступний етап послаблення карантину. Кабінет Міністрів прийняв рішення про встановлення адаптивного карантину в Україні з 22 травня по 22 червня. 17 червня уряд продовжив дію адаптивного карантину до 31 липня.

Фото: kyiv.npu.gov.ua