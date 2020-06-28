Стрілянина у відпочивальників на Харківщині: поліція відкрила дві справи

Про це повідомляє ГУ Нацполіції в Харківській області.

"Слідчим відкрито два кримінальних провадження за ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) та ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 115 (замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення", - йдеться у повідомленні.

Повідомлення про подію надійшло до Барвенківського відділення поліції 27 червня о 20:42.

Слідчо-оперативна група встановила, що в селі Гусарівка неподалік кар'єру відпочивала компанія з 10 осіб з дітьми. З лісу вийшов невідомий та здійснив кілька пострілів із невстановленої зброї у бік громадян. Попередньо, він перебував у стані алкогольного сп'яніння. В результаті двоє чоловіків отримали вогнепальні поранення. Обох постраждалих доставили до лікарні, де 27-річний чоловік від отриманих поранень помер.

Поліція затримала зловмисника на місці скоєння злочину в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Вирішується питання про повідомлення йому про підозру у скоєнні злочину та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.