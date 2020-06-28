На Харківщині чоловік напідпитку розстріляв компанію відпочивальників: є загиблий

Чоловік із вогнепальною зброєю напав на компанію із дітьми, що відпочивала біля лісу: у результаті стрілянини один чоловік поранений, один – помер.

Про це розповіли у пресслужбі Нацполіції.

"Встановлено, що в селі Гусарівка неподалік кар'єру відпочивала компанія з 10 осіб з дітьми. З лісу вийшов невідомий та скоїв кілька пострілів з невстановленої зброї у бік громадян. Попередньо, він перебував у стані алкогольного сп'яніння. В результаті двоє чоловіків отримали вогнепальні поранення. Двох постраждалих доставили до лікарні, 27-річний чоловік від отриманих поранень помер", - йдеться у повідомленні.

Ймовірного зловмисника поліція затримала на місці злочину. Мова йде про 53-річного мешканця району, який, за попередніми даними, перебував у стані алкогольного сп'яніння. Зброю у нього також вилучили.

Кваліфікація злочину наразі не відома, як і те, яке покарання загрожує нападнику. Слідчі наразі вивчають усі обставини події.