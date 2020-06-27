У Львові від коронавірусу померла завідувачка лабораторного центру
Про це у Facebook повідомило Українське Лікарське Товариство у Львові.
"In memoriam... COVID-19 забрав життя ще однієї нашої колеги... Чергова важка втрата. 26 червня відійшла у вічність Галина Михальчук", - йдеться у дописі.
Як зазначається, Галина Михальчук все життя віддала роботі у СЕС, де працювала завідувачкою санітарно-гігієнічного відділу СЕС Франківського району м. Львова, надалі очолила лабораторний центр м. Львова.
Це 127 смерть від COVID-19 на Львівщині і сьома смерть медпрацівника від цієї хвороби.
Українське лікарське товариство у Львові висловлює щирі співчуття рідним та близьким покійної.
Львівська область посідає перше місце в Україні за кількістю випадків захворювання на COVID-19 – 5 004 інфікованих, з яких вилікувалися 737 осіб.
Станом на 27 червня в Україні лабораторно підтверджені 42 065 випадків COVID-19, за добу — 948 нових. Зафіксовано загалом 1086 летальних випадків. Одужало 18 299 осіб.
Фото: АА