У Львові від коронавірусу померла завідувачка лабораторного центру

Від коронавірусу померла керівниця Львівського лабораторного центру Галина Михальчук.

Про це у Facebook повідомило Українське Лікарське Товариство у Львові.

"In memoriam... COVID-19 забрав життя ще однієї нашої колеги... Чергова важка втрата. 26 червня відійшла у вічність Галина Михальчук", - йдеться у дописі.

Як зазначається, Галина Михальчук все життя віддала роботі у СЕС, де працювала завідувачкою санітарно-гігієнічного відділу СЕС Франківського району м. Львова, надалі очолила лабораторний центр м. Львова.

Це 127 смерть від COVID-19 на Львівщині і сьома смерть медпрацівника від цієї хвороби.

Українське лікарське товариство у Львові висловлює щирі співчуття рідним та близьким покійної.

Львівська область посідає перше місце в Україні за кількістю випадків захворювання на COVID-19 – 5 004 інфікованих, з яких вилікувалися 737 осіб.

Станом на 27 червня в Україні лабораторно підтверджені 42 065 випадків COVID-19, за добу — 948 нових. Зафіксовано загалом 1086 летальних випадків. Одужало 18 299 осіб.

Фото: АА