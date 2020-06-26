Стихія у західних регіонах знищила 22 тисячі домогосподарств - Аваков

Стихія у західних регіонах України, що пройшла на поточному тижні, повністю знищила 22 тисячі присадибних господарств.

Про це в ефірі "Свобода слова" Савіка Шустера заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, передає кореспондент Укрінформу.

"Я хочу одну цифру назвати, вона колосальна, я хочу щоб ви вдумалися. 22 тисячі присадибних господарств, городів і садів людей по чотирьом областям знищені (Івано-Франківська, Львівська, Тернопільська і Чернівецька, - ред.). У них не буде ні картоплі, ні помідорів, поламані дерева. Це те, з чого люди жили. Це колосальний збиток який треба думати, як компенсувати. Це гігантська проблема, і вона не піде разом з водою", - підкреслив Аваков.

За його словами, на сьогодні в резервному фонді накопичено більше 4 млрд. гривень,з яких тільки за останні два дні для ліквідації наслідків стихії виділено 762 млн. грн.

"У нас в резервному фонді, яким розпоряджається Кабінет Міністрів, зараз накопичено 4,1 млрд. грн, з яких вже виділено 762 млн грн для негайного реагування. Після цього нам треба буде скласти план щодо інших позиціях", - заявив Аваков.

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Він зазначив, що найбільший обсяг коштів виділено Івано-Франківській області. Крім того, кошти з резервного фонду спрямовані у Львівську, Тернопільську, Чернівецьку і частково - в Рівненську області.

За словами Авакова, ці гроші розподілені на допомогу населенню, невідкладні аварійно-відновлювальні роботи, а також для забезпечення діяльності рятувальних та правоохоронних служб.

При цьому, підкреслив міністр, у постраждалих від стихії регіонах, пошкоджено та підлягають відновленню 205 км доріг. За попередніми даними постраждало більше 120 мостів.

"Вони знесені, їх потрібно заново ставити. Подекуди це були неправильні інженерні рішення. Подекуди ніяке інженерне рішення не витримало б проти стихії", - заявив Аваков.

Також, затоплено близько 5000 колодязів з питною водою.

"Там немає питної води, зараз це гігантська проблема, тому що безліч доріг перекриті або пошкоджено. Вертольоти ДСНС і національної гвардії вони в основному везуть туди питну воду і продукти харчування ", - повідомив міністр.

За його словами, Україна зіткнулася з набагато більш серйозним збитком, ніж це було при аналогічних природних катаклізмах в 1998 і 2008 роках.

Нагадаємо, 23 червня в західних регіонах країни через сильні дощі почалися сильні паводки. Зруйновано сотні кілометрів автодоріг, десятки мостів і кілометри берегових укріплень, відселені сотні людей.