Рятувальники попереджають про подальше підвищення рівнів води в річках

На рiчках басейну Прип’ятi, на Тисі та Дністрі очікується підйом рівнів води із затопленням.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"За даними Укргідрометцентру, 26-28 червня на рiчках басейну Прип`ятi очiкуються пiдйоми рiвнiв води на 0,1-0,7 м над рiвнями на 08 год 24 червня. Мiсцями подальше затоплення заплав, досягнення вiдмiтки початкового затоплення пасовищ, сiнокосiв бiля смт Любешiв", - йдеться у повідомленні.

За даними синоптиків, 26 червня внаслідок проходження паводкової хвилі на р.Тиса очікуються підвищення рівнів води бiля м. Чоп на 1,2 -1,7м над рiвнями на 8 годину 25 червня, з виходом води на заплаву.

26 червня у верхів’ї Днiстровського водосховища бiля с. Рухотин Хотинського району Чернiвецької області очiкується добiгання паводкової хвилi iз затопленням заплави, с/г угiдь, часткове затоплення прирiчкової iнфраструктури.

26-27 червня, в результаті проходження високого дощового паводку на Дністрі і утриманні скидів із Дністровської ГЕС 2000 – 2050 м3/с, рівень води Дністра у створі поста Могилів-Подільський утримуватиметься на небезпечних відмітках початкового затоплення ділянок прилеглих до русла річки та може досягнути небезпечних позначок затоплення об’єктів у районах міст Могилів-Подільський, Ямпіль (Вінницька обл.) та окремих населених пунктів у Вінницькій області.

Крім того, 27-29 червня внаслідок проходження дощового паводку на р. Дністер біля с. Маяки очікується підйом рівнів води на 0,2-0,5 м, через що можливий вихід води заплаву, затоплення траси Одеса-Рені, городів та господарських об’єктів в с.Яськи, м. Біляївка (Одеська область), попередили в ДСНС.

Як повідомлялося, західні області України вже кілька днів потерпають від масштабної повені. На Прикарпатті загинуло три людини внаслідок стихії, ще одна зникла безвісти.

Станом на ранок 26 червня підтоплено понад 7,7 тис. будинків у 262 населених пунктах в Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській та Тернопільській областях.

Крім того, затоплено 4 тис. 553 підвали; 12 тис. 411 присадибних ділянок; зруйновано 154 км автодоріг та 57 мостів.

Із постраждалих від повені районів було евакуйовано понад 600 осіб.

Напередодні, 25 червня, Президент України Володимир Зеленський здійснив робочу поїздку до Івано-Франківської області, де оглянув наслідки повені та ознайомився з перебігом ліквідації надзвичайної ситуації.

Фото: ДСНС