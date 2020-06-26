Повінь на Прикарпатті: прокуратура порушила справу за фактом екоциду

Прокуратура зареєструвала кримінальне провадження за фактом екоциду і порушень природоохоронного законодавства після повені на Прикарпатті.

Про це повідомив заступник генпрокурора Олексій Симоненко у програмі "Право на владу" на телеканалі "1+1", повідомляє Укрінформ.

"Прокуратура зареєструвала кримінальне провадження за фактом екоциду, масового знищення рослин, а також численних порушень природоохоронного законодавства, яке призвело до екологічної катастрофи", - сказав він.

Посадовець додав, що також порушені кримінальні справи за ст. 246 ККУ стосовно незаконної порубки лісів.

"У ході розслідування буде надана оцінка діям службових осіб і проаналізовані численні кримінальні провадження, які розслідуються за фактами незаконної порубки лісів у цьому регіоні", -зазначив Симоненко.

Він також розповів, що за фактом незаконної порубки лісів поліція розслідує 3,5тис. кримінальних справ, а з початку року до суду направлено 400 обвинувальних актів.

У 2019 році за ст. 246 ККУ до позбавлення волі було засуджено п'ятьох осіб, поінформував заступник генпрокурора.

Як повідомляв Укрінформ, у західних областях підтопленими є 285 населених пунктів, 9 тис. 994 будинки та 8 фельдшерсько-акушерських пунктів; пошкоджено 500 км автодоріг, 135 мостів та 280 м дамб.

Кабінет міністрів 25 червня ухвалив рішення спрямувати на захід України близько 700 млн грн на першочергові кроки у подоланні наслідків повені.