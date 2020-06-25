Н Закарпатті треба відновлювати майже 8 тисяч будівель - Зеленський

"Вражає масштаб трагедії. Майже 8 тисяч будівель треба відновлювати, багато будівель повністю знесені. Це ніби поганий природний жарт, з яким усім доводиться боротися. Знесені і дамби і декілька старих мостів. Єдиний плюс, який ми побачили, це те, що нові дороги не змило, очевидно, якісні", - сказав Зеленський.

Він наголосив, що держава допоможе постраждалим людям.

"Будемо допомагати людям, це головне. На це вже виділені гроші, біля 750 млн грн. Там, де знесено повністю будинки, ми бачили такі приклади, там треба повністю людей переселити. Купимо їм будинки і обов'язково допоможемо", - підкреслив Президент.

За словами Глави держави, вражає не лише масштаб повені, але й робота служб.

"Кілька днів поспіль з початку біди потужно 24 на 7 працюють наші рятувальники, поліція. За це їм вдячні. Пишаємося нашими людьми, але хочеться, щоб це не повторювалось. Третє, що вражає, це прекрасні люди, які працюють поруч з рятувальниками", - сказав Володимир Зеленський.

Як повідомляв Укрінформ, у західних областях підтопленими є 285 населених пунктів, 9 тис. 994 будинки та 8 фельдшерсько-акушерських пунктів; пошкоджено 500 км автодоріг, 135 мостів та 280 м дамб.

Кабінет міністрів 25 червня ухвалив рішення спрямувати на захід України близько 700 млн грн на першочергові кроки у подоланні наслідків повені.

Фото: МВС