У Харкові учасника сутичок під "чорнобильською" лікарнею відправили під домашній арешт

Про це повідомив кореспонденту Укрінформу речник прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко.

«Напередодні суд обрав 68-річному підозрюваному нічний домашній арешт на 60 днів. При цьому прокуратура просила цілодобовий домашній арешт», - зазначив Чубенко.

Як повідомлялося, Харківський обласний диспансер радіаційного захисту населення був визначений МОЗ як опорний заклад першої лінії для боротьби з коронавірусом. Але коли обласною владою було прийняте рішення про відкриття лікарні для прийому хворих з коронавірусом, оскільки інфекційна лікарня вже три місяці працює в режимі перевантаження, «чорнобильці» вийшли на акції протесту, також значна частина колективу лікарні заявила, що не буде працювати з хворими на коронавірус.

22 червня зранку близько 100 громадян заблокували в’їзд до «чорнобильської» лікарні в Харкові, щоб не допустити прийом пацієнтів із COVID-19. Тільки завдяки діям правоохоронців вдалося створити коридор для проїзду швидкої з пацієнтом, який вже був підключений до переносного апарату ШВЛ. Відбулися сутички, в результаті яких постраждали двоє 24-річних оперуповноважених Шевченківського відділу поліції. Один з поліцейських отримав закриту черепно-мозкову травму і струс головного мозку, другий – забій гомілки.

За фактами подій під диспансером відкрили три провадження: за ч. 2 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу), ч. 1 ст. 279 (блокування транспортних комунікацій, а також захоплення транспортного підприємства), ч. 2 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання згідно з санкціями статей передбачає до 5 років позбавлення волі.

23 червня поліція повідомила, що за скоєння правопорушень під час акції біля лікарні затримали та оголосили підозру 68-річному жителю міста Лубни Полтавської області. Зазначалося, що чоловік перебуває в медзакладі Харкова з діагнозом «гіпертонічний криз», і біля його палати виставили конвойний наряд.

Затриманий - керівник Лубенської громадської організації інвалідів «Ветерани Чорнобиля» Віктор Собко. Під нічним домашнім арештом він має знаходитися за місцем реєстрації на Полтавщині.