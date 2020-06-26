СБУ затримала псевдорадника Президента за вимагання мільйона

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

"За даними слідства, колишній полковник міліції мав посвідчення працівника Офісу Президента. Разом з двома спільниками він погрожував комерсанту фізичним насильством і знищенням майна за повернення неіснуючого боргу. За цю суму експравоохоронець також обіцяв не перешкоджати підприємцю у веденні бізнесу. Для «солідності» він представлявся генералом та посилався на зв’язки з посадовцями Офісу Президента», - йдеться в повідомленні.

У Вінниці СБУ затримала псевдорадника Президента за вимагання 1,1 мільйона гривень / Фото: СБУ

Зазначається, що правоохоронці затримали трьох фігурантів під час одержання всієї суми «боргу».

У межах кримінального провадження за ч. 4 ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу України планується оголошення фігурантам підозр у вчиненні злочину та обрання запобіжних заходів. Тривають слідчо-оперативні дії для встановлення інших осіб, можливо причетних до правопорушення.