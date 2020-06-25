Комісія з ліквідації наслідків паводку Рахівської РДА спільно з органами місцевого самоврядування порахувала, що від паводку 23 червня на Закарпатті постраждали 500 дворогосподарств.

Про це повідомляють в Управлінні ДСНС України в Закарпатській області у Facebook.

“Комісія з ліквідації наслідків паводку Рахівської РДА спільно з органами місцевого самоврядування завершила подворовий обхід у 11 населених пунктах, які постраждали від паводку. За результатами встановлено, що на території району було підтоплено 475 дворогосподарств, з яких 55 - підвали житлових будинків", - йдеться в повідомленні.

На Закарпатті від паводку постраждали 500 домогосподарств

В комісії також відзвітували про пошкоджене дорожнє покриття автошляхів державного значення Н-09 Мукачево - Рогатин - на п’яти ділянках. Крім того, паводкова хвиля пошкодила дороги місцевого значення: обласний автошлях Рахів - Луги - одна ділянка, районний автошлях Ясіня - Стебний - 1 ділянка, комунальні дороги - 12 ділянок, одну лісову дорогу.

Під час паводку 23 червня також пошкоджено 5 підвісних та 2 комунальні мости.