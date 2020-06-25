У затопленій Галицькій лікарні - пів сотні хворих, 14 з них інфіковані коронавірусом

На Прикарпатті у Галицькій ЦРЛ, яку затопило після сильних дощів, залишаються близько 50 пацієнтів, з них 14 інфіковані COVID-19.

Про це в Івано-Франківську на брифінгу поінформував начальник управління ДСНС в Івано-Франківській області Володимир Чернецький, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"У Галичі розпочинають роботи з відкачування води. Щодо лікарні, там вдалося провести евакуацію хворих. Пацієнтів, яких могли виписати, відпустили додому. Решта були готові до евакуації. Але вода не піднялась. Лікарню не знеструмили. Наразі в лікарні залишаються близько 50 хворих, з яких 14 – хворі на COVID-19", - повідомив Чернецький.

За його словами, вода у Галичі поступово спадає. У другій половині дня рятувальники почнуть відкачувати воду.

«У Галицькому і Тисменицькому районах також підтоплена нафтобаза і кілька сонячних електростанцій. Втім, найбільше постраждали житлові будинки і сільгоспугіддя», - зазначив Чернецький.

Наразі в Івано-Франківській області після сильних дощів підтопленими залишаються 33 населені пункти. Тимчасово залишили свої домівки 143 людини. В області працює два гелікоптери, з них один – медичного призначення.

Епіцентр негоди перемістився у село Петрилів, Тлумацького району, де розлився Дністер.

Як повідомлялося, учора Дністер вийшов з берегів і підтопив частину Галича та кілька навколишніх сіл. З галицької ЦРЛ вдалося евакуювати дев’ятьох пацієнтів із COVID-19.