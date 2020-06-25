Львівщина обігнала всі регіони за кількістю хворих

Львівщина сьогодні вперше продемонструвала найбільшу загальну кількість виявлених випадків захворювання на COVID-19, залишивши позаду за цим показником всі інші регіони, а також Київ.

Про це свідчить статистика, оприлюднена МОЗ.

"За даними Центру громадського здоров’я, станом на 25 червня у Львівській області загалом підтверджено 4627 випадків COVID-19", - йдеться в оперативній інформації.

Для порівняння, загалом за весь час пандемії у Києві підтверджено 4613, у Чернівецькій області, яка ще донедавна утримувала сумне лідерство з COVID-19, - 4531, у Рівненській області - 3248 випадків.

Як повідомлялося, станом на 25 червня в Україні підтверджено 40 008 випадків COVID-19, з них 17 758 одужали, 1067 померли. За добу зареєстровано 994 нові випадки.