Випускникам постраждалих від повені областей радять складати ЗНО на додатковій сесії

Про це йдеться на сайті Українського центру оцінювання якості освіти.

"Шановні учасники зовнішнього незалежного оцінювання, які мешкають у населених пунктах Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської, Чернівецької областей, що потерпають від повені, ми занепокоєні руйнівними наслідками стихії. Очевидно, що в ситуації, що склалася, Вам у жодному разі не можна наражати себе на додаткову небезпеку, тому, якщо Ви сумніваєтеся, чи зможете доїхати до пунктів тестування, просимо Вас залишатися вдома і взяти участь у додатковій сесії ЗНО. Наші колеги з Івано-Франківського та Львівського регіональних центрів оцінювання якості освіти підтримають Вас і проконсультують. На сайтах цих центрів буде розміщено зразок заяви про участь у додатковій сесії, яку Ви маєте подати", - йдеться у повідомленні.

Основна сесія ЗНО має розпочатися 25 червня тестуванням з математики. 30 червня відбудеться ЗНО з української мови та літератури, 2 липня - з фізики, 6 липня - з іспанської, німецької та французької мов, 7 липня - з англійської мови, 9 липня - з історії України, 13 липня - з біології, 15 липня - з географії та 17 липня - з хімії. На основну сесію ЗНО зареєструвалися 379 493 учасники, які обрали 1 227 154 тестування.

Додаткова сесія ЗНО має пройти з 23 липня по 11 серпня.

Як повідомляв Укрінформ, інтенсивні опади призвели до ускладнення паводкової обстановки в Івано-Франківській, Чернівецькій та Львівській областях. Внаслідок ускладнення погодних умов станом на ранок 24 червня знеструмлено 120 населених пунктів у 6 областях. Залишаються підтопленими 187 населених пунктів (Івано-Франківська – 161, Чернівецька – 15, Львівська – 8).

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, командувач Нацгвардії Микола Балан, голова ДСНС Микола Чечоткін вилетіли до Івано-Франківської області для координації сил у подоланні негоди.

Фото: МВС