Випускникам постраждалих від повені областей радять складати ЗНО на додатковій сесії

Випускникам постраждалих від повені областей радять складати ЗНО на додатковій сесії

Укрінформ
Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО) радить абітурієнтам, які проживають у населених пунктах Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської, Чернівецької областей, що потерпають від повені, взяти участь у додатковій сесії ЗНО.

Про це йдеться на сайті Українського центру оцінювання якості освіти.

"Шановні учасники зовнішнього незалежного оцінювання, які мешкають у населених пунктах Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської, Чернівецької областей, що потерпають від повені, ми занепокоєні руйнівними наслідками стихії. Очевидно, що в ситуації, що склалася, Вам у жодному разі не можна наражати себе на додаткову небезпеку, тому, якщо Ви сумніваєтеся, чи зможете доїхати до пунктів тестування, просимо Вас залишатися вдома і взяти участь у додатковій сесії ЗНО. Наші колеги з Івано-Франківського та Львівського регіональних центрів оцінювання якості освіти підтримають Вас і проконсультують. На сайтах цих центрів буде розміщено зразок заяви про участь у додатковій сесії, яку Ви маєте подати", - йдеться у повідомленні.

Основна сесія ЗНО має розпочатися 25 червня тестуванням з математики. 30 червня відбудеться ЗНО з української мови та літератури, 2 липня - з фізики, 6 липня - з іспанської, німецької та французької мов, 7 липня - з англійської мови, 9 липня - з історії України, 13 липня - з біології, 15 липня - з географії та 17 липня - з хімії. На основну сесію ЗНО зареєструвалися 379 493 учасники, які обрали 1 227 154 тестування.

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Додаткова сесія ЗНО має пройти з 23 липня по 11 серпня.

Як повідомляв Укрінформ, інтенсивні опади призвели до ускладнення паводкової обстановки в Івано-Франківській, Чернівецькій та Львівській областях. Внаслідок ускладнення погодних умов станом на ранок 24 червня знеструмлено 120 населених пунктів у 6 областях. Залишаються підтопленими 187 населених пунктів (Івано-Франківська – 161, Чернівецька – 15, Львівська – 8).

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Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, командувач Нацгвардії Микола Балан, голова ДСНС Микола Чечоткін вилетіли до Івано-Франківської області для координації сил у подоланні негоди.

Фото: МВС

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