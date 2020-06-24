У Києві кожен п'ятий випускник не складатиме ЗНО - Кличко

У Києві майже 4 тисячі цьогорічних випускників не реєструвалися на зовнішнє незалежне оцінювання.

Про це на брифінгу поінформував Київський міський голова Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Хочу повідомити, що кожен п’ятий випускник - шкіл, коледжів, професійно-технічних училищ Києва - цього року не складатиме ЗНО. Це – майже 4 тисячі осіб. Усього ж на зовнішнє незалежне оцінювання в столиці зареєструвалися 31 тисяча людей. 22 тисячі з них – випускники цього року. Всі інші – закінчили навчальні заклади у минулі роки", - сказав Кличко.

Він зазначив, що столична влада ухвалила рішення про необов`язкове складання ЗНО для тих випускників, які не збираються цього року вступати до вищих навчальних закладів України.

Кличко додав, що для безпеки тих, хто складатиме ЗНО та педагогів, місто вирішило задіяти якомога більше приміщень закладів освіти. Усього підготували 7 тисяч аудиторій у понад 150-ти закладах.

"До проведення ЗНО місто долучило майже 7 тисяч педагогів. У всіх пунктах тестування в столиці завчасно здійснять дезинфекцію. Також вони забезпечені антисептиками. А кожен учасник отримає захисну маску", - сказав мер столиці.

Як повідомляв Укрінформ, основна сесія ЗНО розпочнеться 25 червня тестуванням з математики й завершиться 17 липня тестуванням з хімії. На неї зареєструвалися 379 493 учасники, які обрали 1 227 154 тестування.