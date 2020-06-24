Бізнесмен Ярославський і спортсменка Світоліна стали почесними громадянами Харкова

Харківська міська рада присвоїла звання "Почесний громадянин міста" чотирьом особам, серед яких бізнесмен Олександр Ярославський та "перша ракетка України" Еліна Світоліна.

Відповідне рішення міськрада ухвалила на сесії 24 червня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Так, цього почесного звання у 2020 році удостоєні: президент бізнес-групи «DCH» Олександр Ярославський, голова Харківської організації Національної спілки художників України Віктор Ковтун, перша ракетка України, член національної збірної країни з тенісу Еліна Світоліна та директор Харківської гімназії №6 «Маріїнська гімназія» Олександра Зуб.

Як повідомлялося, звання «Почесний громадянин міста Харкова» присвоюється видатним громадянам, які досягли громадського визнання та успіху в Харкові і за його межами.

Почесне звання було введено міською думою Харкова в 1887 році. Протягом наступних 27 років це звання було присвоєно низці видатних діячів, серед яких Владислав Франківський (доктор медицини, засновник міської дитячої лікарні), Олександр Петров (харківський губернатор в 1886-1895 роках), відомий лікар-офтальмолог Леонард Гіршман. Починаючи з 1914 року, звання не присвоювалося, проте з 1999 року традицію відновили. На сьогодні цього почесного звання удостоєні 124 видатних жителя міста.