Бізнесмен Ярославський і спортсменка Світоліна стали почесними громадянами Харкова
Відповідне рішення міськрада ухвалила на сесії 24 червня, повідомляє кореспондент Укрінформу.
Так, цього почесного звання у 2020 році удостоєні: президент бізнес-групи «DCH» Олександр Ярославський, голова Харківської організації Національної спілки художників України Віктор Ковтун, перша ракетка України, член національної збірної країни з тенісу Еліна Світоліна та директор Харківської гімназії №6 «Маріїнська гімназія» Олександра Зуб.
Як повідомлялося, звання «Почесний громадянин міста Харкова» присвоюється видатним громадянам, які досягли громадського визнання та успіху в Харкові і за його межами.
Почесне звання було введено міською думою Харкова в 1887 році. Протягом наступних 27 років це звання було присвоєно низці видатних діячів, серед яких Владислав Франківський (доктор медицини, засновник міської дитячої лікарні), Олександр Петров (харківський губернатор в 1886-1895 роках), відомий лікар-офтальмолог Леонард Гіршман. Починаючи з 1914 року, звання не присвоювалося, проте з 1999 року традицію відновили. На сьогодні цього почесного звання удостоєні 124 видатних жителя міста.