Морська вода біля узбережжя Одеси й Затоки не відповідає нормі – МОЗ

Морська вода біля узбережжя Одеси та Затоки не відповідає за санітарно-мікробіологічними показниками нормативним вимогам.

Про це повідомляє, з посиланням на результати досліджень, Одеський лабораторний центр МОЗ .

"У рекреаційних зонах морського водокористування на пляжах м. Одеси та на пляжах Одеської області (Овідіопольський, Лиманський, Білгород-Дністровський, Кілійський, Татарбунарський райони) було відібрано на санітарно-мікробіологічні показники 93 проби морської води. З-поміж них не відповідали нормативним вимогам 29 проб (пляжі м. Одеси та рекреаційна зона смт Затока). На санітарно-хімічні показники досліджено 4 проби морської води - усі відповідали гігієнічним вимогам", - йдеться у повідомленні.

Варто зазначити, що температура води біля узбережжя Одеси, за даними метеопоста, 23 червня вперше в поточному році досягла позначки 24°C.