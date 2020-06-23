На Закарпатті за добу - більше сотні хворих на COVID-19

На Закарпатті за минулу добу у 103 осіб підтверджено коронавірус методом ПЛР, область продовжує демонструвати різке підвищення захворюваності.

Про це повідомляє Закарпатська ОДА.

“На Закарпатті за минулу добу у 103 осіб підтверджено коронавірус методом ПЛР. Загалом з початку пандемії у 2291 закарпатців встановлено діагноз COVID-19, із яких – 383 медики та 143 - діти,” - йдеться в повідомленні.

Таким чином, Закарпаття продовжує демонструвати різке підвищення захворюваності на коронавірус, яке почалося минулого тижня. В області рішенням комісії ТЕБ та НС від 22 червня скасовано послаблення карантину — до покращення епідситуації.

З початку пандемії 845 закарпатців, у яких було підтверджено коронавірус методом ПЛР, одужали, 61 людина померла.

Загалом в Україні станом на 23 червня лабораторно підтверджені 38 074 випадки COVID-19, за добу — 833 нових випадків.