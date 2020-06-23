У Чорнобильській зоні досі тліють пеньки та деревина

У Зоні відчуження на території Луб’янського лісництва, де у неділю сталася лісова пожежа, станом на ранок 23 червня спостерігається тління пеньків та деревини.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС України. «Станом на 7 год. 23 червня спостерігається тління пеньків та деревини. До гасіння залучено 6 чоловік та 2 одиниць техніки лісового господарства», - йдеться у повідомленні. Читайте також: У Чорнобильській зоні локалізували лісову пожежу площею три гектари Як повідомлялося, 21 червня до ДСНС надійшла інформація, що у Зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення поблизу с. Іллінці на території Луб’янського лісництва сталося загорання лісової підстилки. О 20 год. 40 хв. 21 червня пожежу локалізовано на площі 3 га. Фото: ДСНС