У Чорнобильській зоні локалізували лісову пожежу площею три гектари

У Зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення поблизу с. Іллінці на території Луб’янського лісництва локалізовано на площі 3 га. Станом на ранок спостерігається тління трав’яного настилу, пеньків та деревини.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.

«21 червня надійшла інформація, що у Зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення поблизу с. Іллінці на території Луб’янського лісництва сталося загорання лісової підстилки. О 20 год. 40 хв пожежу локалізовано на площі 3 га», - йдеться в повідомленні.

За даними рятувальників, станом на 7 год. 22 червня спостерігається тління трав’яного настилу, пеньків та деревини. До гасіння залучено 11 осіб та 3 одиниць техніки лісового господарства.

Як повідомлялося, у квітні цього року масштабні пожежі в Чорнобильській зоні знищила понад 11 тис. га лісу та щонайменше 30% туристичних об'єктів. До гасіння залучалися більш як 500 осіб та понад 120 одиниць техніки.

Фото: ДСНС