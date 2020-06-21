Ужгород може повторити “коронавірусний” досвід італійських та іспанських міст — мер

Мер Ужгорода Богдан Андріїв вважає, що Ужгород може повторити досвід італійських та іспанських міст: лікарні, де приймають хворих на коронавірус, вже переповнені, а кількість хворих щодня росте.

Про це він заявив на брифінгу в ОДА, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“У нас дуже напружена ситуація. За добу — плюс 12 хворих в Ужгороді, а всі лікарні в місті, де приймають хворих на коронавірус, переповнені. Кадри з Італії й Іспанії можуть повторитися тут у нас в Ужгороді, якщо містяни не перестануть нехтувати правилами карантину,” - сказав Андріїв.

Він повідомив, що звернувся до керівників супермаркетів, магазинів, ринків із закликом впроваджувати карантинні заходи.

“У місті створено 5 мобільних груп, які моніторитимуть діяльність ринків та магазинів і вживатимуть суворі заходи — аж до закриття” - сказав мер.

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Також він попросив літніх людей утримуватися від поїздок в громадському транспорті в часи пік, коли всі їдуть на роботу чи додому. Та нагадав, що в місті посилено карантин. Зокрема, заборонена діяльність спортивних закладів. Але відкриті стадіони — займатися спортом можна на вулиці, але не в групах, а поодинці, наголосив Андріїв.

Як повідомляв Укрінформ, з 19 червня на Закарпатті посилили карантин через зростання кількості нових випадків коронавірусу.

В Україні станом на ранок 20 червня підтверджено 35 825 випадків COVID-19, з них за добу — 841 нових.