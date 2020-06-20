Шмигаль взяв участь у церемонії випуску офіцерів Нацакадемії сухопутних військ

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у Львові привітав випускників Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Сагайдачного.

Про це повідомляється на Урядовому порталі.

"Вже сьогодні серед випускників Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного є ціла когорта героїв, а дев'ятеро випускників носять найвище звання Героя України, близько 400 випускників нагороджені найвищими нагородами держави, 64 випускники виконали свій військовий обов'язок до кінця і на жаль сьогодні вони не з нами", - заявив він на церемонії випуску молодих лейтенантів та попросив вшанувати пам'ять загиблих випускників Академії хвилиною мовчання.

Також випускники заслухати відеозвернення Президента України, Верховного головнокомандувача Збройних сил України Володимира Зеленського та міністра оборони Андрія Тарана.

В урочистостях випуску офіцерів взяли участь начальник Генерального штабу, головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак, начальник Національної академії сухопутних військ ім. Сагайдачного, начальник Львівського гарнізону Павло Ткачук, командувач Сухопутних сил ЗСУ Олександр Сирський, міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов та інші.

Читайте також: У Харкові оркестр академії Нацгвардії підтримав медиків

За дорученням Президента України глава уряду вручив випускникам Академії сухопутних військ - учасникам бойових дій державні нагороди. 131 цьогорічний випускник є учасником бойових дій в зоні проведення ООС, які вступили на навчання в Академію безпосередньо з фронту. Вісім цьогорічних випускників за мужність і героїзм під час війни нагороджені державними нагородами.

Найкращим випускником Академії 2020 року став лейтенант Єгор Настика, він закінчив Академію з золотою медаллю та став кандидатом у майстри спорту зі станової тяги. Головнокомандувач ЗСУ Хомчак вручив найкращому випускникові Академії спеціальну нагороду - золотий пернач.

Випускники Національної академії сухопутних військ склали урочисту клятву українського офіцера. 11 з них закінчили навчання в Академії з відзнакою та золотою медаллю.