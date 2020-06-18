У Харкові оркестр академії Нацгвардії підтримав медиків

Оркестр Національної академії Нацгвардії України привітав з професійним святом медиків Харківської обласної інфекційної лікарні, які вже третій місяць лікують пацієнтів з COVID-19, несподіваним півгодинним концертом.

Про це розповів кореспонденту Укрінформу пресофіцер академії Олексій Лебідь.

«Концерт на подвір’ї тривав близько 30 хвилин. Було виконано 10 композицій – український і зарубіжних. Заздалегідь не попереджали. Вже безпосередньо перед концертом зателефонували директору лікарні і попрохали, щоб по можливості співробітники вийшли і послухали. Люди вийшли на ганок, також з вікон робили відео, навіть на даху були. Реакція була дуже позитивна. Співробітники лікарні дуже прониклися, були такі зосереджені на музиці, весь час аплодували», - розповів Лебідь.

У Харкові оркестр Академії НГУ підтримав медиків інфекційної лікарні / Фото надані пресслужбою Національної академії НГУ

Оркестр Академії НГУ не вперше робить подібні флешмоби, зокрема, щороку таким чином вітають медиків різних закладів, а також вшановують «кіборгів», влаштовуючи концерт у залі Харківського аеропорту.

«Цього року підтримуємо концертом медиків саме інфекційної лікарні, котрі знаходяться на передовій боротьби з коронавірусом, і ми розуміємо, яка важлива просто моральна підтримка. Ми побачили їхні усміхнені очі», - зазначив Лебідь.

Як повідомляв Укрінформ, Обласна інфекційна лікарня третій місяць поспіль залишається основним закладом для прийому хворих з коронавірусом. Щоденно в лікарні знаходяться понад 200 пацієнтів.

Станом на 18 червня на Харківщині зареєстровано 1707 випадків COVID-19, з них 55 – за останню добу, 786 людей одужали, 66 – померли (у тому числі 4 – за останню добу).

Як повідомлялося, станом на 18 червня в Україні підтверджено 34 063 випадки COVID-19, з них за добу - 829.