За добу найбільше нових хворих із COVID-19 зафіксували у Львівській області - МОЗ

Минулої доби найбільшу кількість нових хворих на коронавірусну інфекцію - 139 - зафіксували у Львівській області.

Про це під час брифінгу у суботу, 20 червня, заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Якщо говорити в розрізі регіонів, то за останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована кількість випадків у Львівській області (139), Закарпатській (109), Рівненській області (83) та у місті Київ (76)", - зазначив міністр.

Степанов наголосив, що вже понад тиждень в Україні спостерігається великий ріст захворюваності на коронавірусну інфекцію.

"Ще раз звертаємось до вас: дотримуйтесь, будь ласка, рекомендацій МОЗ, дотримуйтесь тих обмежень, що встановлені урядом щодо карантину і щодо запобігання поширенню коронавірусної хвороби", - закликав він.

Міністр також вкотре нагадав про необхідність користування захисною маскою та антисептиками в місцях скупчення людей, а також про потребу у дотриманні соціальної дистанції.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на ранок 20 червня підтверджено 35 825 випадків COVID-19, з них за добу — 841 нових.