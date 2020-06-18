Контррозвідка СБУ затримала одесита, який закликав до сепаратизму

В Одесі контррозвідники Служби безпеки України затримали місцевого жителя, який намагався дестабілізувати суспільно-політичну ситуацію в регіоні.

Про це повідомляє СБУ.

"Оперативники спецслужби встановили, що одесит налагодив зв`язки із проросійськими сепаратистами з ОРДЛО і за їх завданням розміщував на персональних сторінках соцмереж деструктивні матеріали. Він закликав мешканців області підтримати псевдодержавні утворення «Л/ДНР» та вихід регіону зі складу України, підбурював до створення так званої "Одеської народної республіки", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці провели обшуки за місцями реєстрації та проживання чоловіка в Одесі. Виявлені матеріали, які свідчать про його діяльність на шкоду державній безпеці, долучено до справи.

Наразі слідчі органів безпеки повідомили затриманому про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 (сприяння діяльності терористичної організації) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Триває досудове слідство.

Як повідомляла раніше СБУ, Росія намагалася реалізувати проєкт «м’якої федералізації» України, в рамках якого планується підкуповувати депутатів місцевих рад для ухвалення рішень про економічну автономію територій.

Кіберфахівці Служби безпеки України періодично припиняють діяльність груп інтернет-агітаторів, які за вказівкою російських кураторів поширюють у мережі публічні заклики до зміни державних кордонів і повалення влади.