Контррозвідка СБУ затримала одесита, який закликав до сепаратизму
Про це повідомляє СБУ.
"Оперативники спецслужби встановили, що одесит налагодив зв`язки із проросійськими сепаратистами з ОРДЛО і за їх завданням розміщував на персональних сторінках соцмереж деструктивні матеріали. Він закликав мешканців області підтримати псевдодержавні утворення «Л/ДНР» та вихід регіону зі складу України, підбурював до створення так званої "Одеської народної республіки", - йдеться у повідомленні.
Правоохоронці провели обшуки за місцями реєстрації та проживання чоловіка в Одесі. Виявлені матеріали, які свідчать про його діяльність на шкоду державній безпеці, долучено до справи.
Наразі слідчі органів безпеки повідомили затриманому про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 (сприяння діяльності терористичної організації) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.
Триває досудове слідство.
Як повідомляла раніше СБУ, Росія намагалася реалізувати проєкт «м’якої федералізації» України, в рамках якого планується підкуповувати депутатів місцевих рад для ухвалення рішень про економічну автономію територій.
Кіберфахівці Служби безпеки України періодично припиняють діяльність груп інтернет-агітаторів, які за вказівкою російських кураторів поширюють у мережі публічні заклики до зміни державних кордонів і повалення влади.