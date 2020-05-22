Іноземні спецслужби намагаються розхитати ситуацію на Одещині - Баканов

Враховуючи стратегічне розташування Одеської області, Служба безпеки України приділятиме регіону ще більше уваги через те, що іноземні спецслужби намагаються там розхитати ситуацію.

Про це голова СБУ Іван Баканов заявив під час робочої поїздки на Одещину, де представив новопризначеного керівника та зустрівся з особовим складом обласного управління, йдеться на сайті СБУ.

«Одеська область – найбільший за територією регіон України. Багатонаціональний, з великою протяжністю кордонів, потужними морськими торгівельними портами та серйозним економічним потенціалом. І ми чудово знаємо, як іноземні спецслужби намагаються розхитати ситуацію на Одещині. Але їм це не вдасться. СБУ успішно протидіє таким спробам і буде це робити й надалі», - зазначив Баканов.

Він додав, що особливості регіону покладають на співробітників Служби додаткову відповідальність за збереження миру й безпеки на Одещині.

«Не варто забувати окремі події, які відбувалися в Одесі, починаючи з 2014 року. Тому наша контррозвідка має бути тут на найвищому рівні», - підкреслив Баканов.

Серед ключових пріоритетів Служби він визначив також протидію будь-яким проявам сепаратизму, захист національної державності, боротьбу з тероризмом, диверсіями та кіберзагрозами.

Окрім того, Баканов детально ознайомився з результатами та перспективними планами за всіма лініями роботи Одеського управління СБУ.

Як повідомляв Укрінформ, 13 травня Президент України Володимир Зеленський призначив очільником управління СБУ на Одещині Віктора Доровського.