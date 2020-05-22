Іноземні спецслужби намагаються розхитати ситуацію на Одещині - Баканов
Про це голова СБУ Іван Баканов заявив під час робочої поїздки на Одещину, де представив новопризначеного керівника та зустрівся з особовим складом обласного управління, йдеться на сайті СБУ.
«Одеська область – найбільший за територією регіон України. Багатонаціональний, з великою протяжністю кордонів, потужними морськими торгівельними портами та серйозним економічним потенціалом. І ми чудово знаємо, як іноземні спецслужби намагаються розхитати ситуацію на Одещині. Але їм це не вдасться. СБУ успішно протидіє таким спробам і буде це робити й надалі», - зазначив Баканов.
Він додав, що особливості регіону покладають на співробітників Служби додаткову відповідальність за збереження миру й безпеки на Одещині.
«Не варто забувати окремі події, які відбувалися в Одесі, починаючи з 2014 року. Тому наша контррозвідка має бути тут на найвищому рівні», - підкреслив Баканов.
Серед ключових пріоритетів Служби він визначив також протидію будь-яким проявам сепаратизму, захист національної державності, боротьбу з тероризмом, диверсіями та кіберзагрозами.
Окрім того, Баканов детально ознайомився з результатами та перспективними планами за всіма лініями роботи Одеського управління СБУ.
Як повідомляв Укрінформ, 13 травня Президент України Володимир Зеленський призначив очільником управління СБУ на Одещині Віктора Доровського.