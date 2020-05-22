За місяць в’їзд до України заборонили 41 іноземцю - СБУ

За останній місяць заборонено в’їзд до України 41 іноземцю.

Про це повідомляється на каналі СБУ у Telegram.

"За останній місяць СБУ заборонила в’їзд до України 41 іноземцю. Серед них: російські пропагандисти, члени терористичних організацій, сепаратисти та прибічники неонацизму", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, як зазначається, лідеру КПРФ Геннадію Зюганову продовжено заборону на в'їзд, а російському продюсеру Максиму Фадєєву заборонено в’їзд до України строком на 3 роки.

СБУ нагадало, що приймає такі рішення щодо осіб, дії яких становлять загрозу національній безпеці та територіальній цілісності України.