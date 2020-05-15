СБУ - про гастролі російського репера "Гуфа": Відвідати Україну він може лише уві сні

Російському реперу Олексію Долматову, відомому як «Гуф», заборонили в’їзд до України до 1 березня 2021 року, тому анонсований ним гастрольний тур Україною не відбудеться.

Про це повідомляє пресслужба СБУ у Facebook.

«Нещодавно на своїй інстаграм-сторінці громадянин РФ Олексій Долматов, він же - репер «Гуф», анонсував гастрольний тур містами України. СБУ повідомляє: Долматову заборонено в’їзд на територію України через виступи в тимчасово окупованому Криму - до 1 березня 2021 року. Як мінімум. Тому відвідати Україну він може лише уві сні», - наголошується у повідомленні.

Як повідомлялося, росіянину Долматову в 2016 році було заборонено в'їзд в Україну. Його внесено до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці.