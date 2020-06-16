У Франківську молодь вийшла на протест через закриття спортзалів

Про це повідомляє керівник ГО «Мами Прикарпаття» Мар’яна Вершиніна.

«Вийшов і сказав очільник міста, що підтримує людей, які прийшли, та хочуть займатись спортом! І пішов..», - повідомила Мар’яна Вершиніна.

Як передає кореспондент Укрінформу, власників, тренерів та відвідувачів спортивних залів і фітнес-центрів в Івано-Франківську обурило учорашнє рішення обласної комісії ТЕБ і НС про призупинення роботи спортивних закладів через збільшення кількості випадків COVID-19. Учасники протесту стверджують, що у спортивних клубах дотримуються усіх вимог дезінфекції та безпечної відстані між відвідувачами. Кажуть, подекуди кількість відвідувачів сягає 5 людей на 500 кв. м.

Як повідомлялося, 15 червня обласна комісія ТЕБ і НС ухвалила рішення призупинити роботу фітнес-центрів і спортивних залів. Причина – різке збільшення випадків коронавірусу. Показник захворюваності на 100 тисяч населення впродовж семи днів в області зріс й становить 13,44, тоді як дозволена норма не більше 12.

Станом на 16 червня в Івано-Франківській області лабораторно підтверджено 1809 випадків COVID-19, одужали 1037 людей.

В Україні за минулу добу зафіксовано 666 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Загалом за весь час пандемії захворіло 32 476 людей.

Фото: Мар’яна Вершиніна