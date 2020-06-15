Кулеба вважає, що акт вандалізму у Сваляві спрямований на дестабілізацію

Кулеба вважає, що акт вандалізму у Сваляві спрямований на дестабілізацію

Укрінформ
У важливому місці для українських угорців, біля Стіни плачу в Свалявському меморіальному парку, стався акт вандалізму.

Про це повідомив у Facebook міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Сумною новиною вихідних стала інформація про вандалізм у важливому місці для українських угорців - біля Стіни плачу в Свалявському меморіальному парку. Цей акт вандалізму є провокацією, спрямованою на дестабілізацію ситуації на Закарпатті, хтось хоче завадити нам у подоланні суперечок з Угорщиною", - написав Кулеба.

Він акцентував, що правоохорнці вже проводять розслідування за цим фактом.

"Переконаний, винних обов'язково знайдуть і покарають, як це було з підпалювачами Угорського дому в Ужгороді", - зазначив глава МЗС.

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Кулеба також висловив сподівання, що, попри усі словесні та фізичні провокації, Україна та Угорщина здатні знайти взаємоприйнятні рішення, щоб врегулювати спірні питання, не перетинаючи червоних ліній жодної зі сторін, і пообіцяв працювати над цим з угоррським колегою Петером Сійярто.

"Українські угорці, як і представники інших національних меншин, є важливою і невід’ємною частиною українського суспільства. І я розумію, що вони не менш важливі для Угорщини. Не можна дозволяти використовувати провокації для чергового розкручування теми антиугорських настроїв в Україні і антиукраїнських настроїв в Угорщині та нагнітання напруги в українсько-угорських відносинах", - наголосив міністр.

Як повідомляв Укрінформ, відносини України та Угорщини ускладнилися після голосування Верховною Радою за Закон "Про освіту".

Закон у другому читанні та в цілому ухвалили 5 вересня 2017 року, він набув чинності 28 вересня 2017 року. Згідно з нормами цього документа, розширено використання державної мови в шкільному навчанні. Будапешт висловив занепокоєння майбутнім угорської меншини в Україні.

У жовтні 2019 року Президент Володимир Зеленський проінформував генерального секретаря НАТО, що Україна вже виконала шість із семи рекомендацій Венеційської комісії щодо внесення змін до закону про освіту у питанні захисту національних меншин.

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