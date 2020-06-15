Кулеба вважає, що акт вандалізму у Сваляві спрямований на дестабілізацію

У важливому місці для українських угорців, біля Стіни плачу в Свалявському меморіальному парку, стався акт вандалізму.

Про це повідомив у Facebook міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Сумною новиною вихідних стала інформація про вандалізм у важливому місці для українських угорців - біля Стіни плачу в Свалявському меморіальному парку. Цей акт вандалізму є провокацією, спрямованою на дестабілізацію ситуації на Закарпатті, хтось хоче завадити нам у подоланні суперечок з Угорщиною", - написав Кулеба.

Він акцентував, що правоохорнці вже проводять розслідування за цим фактом.

"Переконаний, винних обов'язково знайдуть і покарають, як це було з підпалювачами Угорського дому в Ужгороді", - зазначив глава МЗС.

Кулеба також висловив сподівання, що, попри усі словесні та фізичні провокації, Україна та Угорщина здатні знайти взаємоприйнятні рішення, щоб врегулювати спірні питання, не перетинаючи червоних ліній жодної зі сторін, і пообіцяв працювати над цим з угоррським колегою Петером Сійярто.

"Українські угорці, як і представники інших національних меншин, є важливою і невід’ємною частиною українського суспільства. І я розумію, що вони не менш важливі для Угорщини. Не можна дозволяти використовувати провокації для чергового розкручування теми антиугорських настроїв в Україні і антиукраїнських настроїв в Угорщині та нагнітання напруги в українсько-угорських відносинах", - наголосив міністр.

Як повідомляв Укрінформ, відносини України та Угорщини ускладнилися після голосування Верховною Радою за Закон "Про освіту".

Закон у другому читанні та в цілому ухвалили 5 вересня 2017 року, він набув чинності 28 вересня 2017 року. Згідно з нормами цього документа, розширено використання державної мови в шкільному навчанні. Будапешт висловив занепокоєння майбутнім угорської меншини в Україні.

У жовтні 2019 року Президент Володимир Зеленський проінформував генерального секретаря НАТО, що Україна вже виконала шість із семи рекомендацій Венеційської комісії щодо внесення змін до закону про освіту у питанні захисту національних меншин.