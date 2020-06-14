В Україні є проблеми з приєднанням невеликих міст до більших - Немчінов

В Україні є проблеми з приєднанням невеликих міст до більших адміністративних одиниць.

Про це під час зустрічі у неділю, 14 червня, з жителями Лебедина у ході робочої поїздки на Сумщину наголосив міністр КМУ Олег Немчінов.

«Ви не одні, подібні проблеми є у всіх. Є проблеми з розташуванням адміністративних центрів об’єднаних громад, проблеми з приєднанням невеликих міст до більших — немає нічого досконалого. Якщо громада має конструктив та її підтримує голова ОДА, завжди треба іти назустріч», — заявив міністр.

Приводом для цієї зустрічі за участю керівництва Сумської ОДА стало віднесення Лебединського району до Охтирського при кінцевому районуванні території Сумщини. Жителі Лебедина категорично проти такого розподілу і наполягають на своїй приналежності до Сумського району.

Як повідомлялося, ще 3 червня Сумська ОДА погодила проєкт постанови Міністерства розвитку громад і територій України, який передбачає утворення 5 районів (Конотопського, Шосткинського, Роменського, Сумського та Охтирського) замість наявних 18. Лебединський район при цьому віднесли до Охтирського. Такий поділ не влаштував лебединців, які віддають перевагу Сумському району.

З цього приводу вони обіцяли влаштувати акції протесту.