На Київщині підтвердили 1995 випадків COVID-19

У Київській області підтвердили 1995 випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. За добу зафіксували 34 нові випадки.

Про це інформує пресслужба Київської обласної державної адміністрації у Facebook.

“За даними Київського обласного лабораторного центру, в області 14 червня 2020 року на 10:00 офіційно підтверджено 1995 випадків захворювання на коронавірус (у т.ч. 164 дитини та 390 медпрацівників (за весь період). Нових випадків за останню добу – 34”, - ідеться в повідомленні.

Лабораторно підтверджені випадки: в Обухівському районі – 254, у Києво-Святошинському – 480, у Баришівському – 48, у Білоцерківському – 13, Бориспільському – 90, Броварському – 81, у Бородянському – 24 , у Васильківському – 53, у Вишгородському – 38, у Іванківському - 7, у Макарівському – 19, у Миронівському – 32, у Кагарлицький – 38, у Переяслав-Хмельницькому – 11, у Поліському - 2, у Рокитнянському - 7, у Ставищенському — 9, у Таращанському - 2, у Згурівському – 7 , у Богуславському – 8, у Фастівському – 9, у Сквирському – 3, у Тетіївському – 5 та Яготинському — 2.

Водночас зазначається, що у м. Біла Церква зареєстровано 89 випадки, смт Баришівка – 5, м. Бровари – 66, м. Бориспіль​- 63, смт Бородянка – 18, м. Буча – 53, м. Березань​- 15, м. Васильків – 33, смт Глеваха – 2, смт Володарка – 4, м. Вишгород​ – 35, м. Ірпінь – 102, м. Макарів -5, м. Фастів – 38, м. Миронівка – 5, смт Ворзель – 9, смт Гостомель – 20, смт Коцюбинське – 48, смт Ставище – 2, м. Кагарлик – 38, м. Ржищів –3, м. Переяслав​- 17, смт Рокитне – 7, м. Богуслав – 5, м. Яготин – 41, смт Згурівка – ​3, смт Іванків – 6 та м. Тетіїв – 21.

Повідомляється, що на стаціонарному лікуванні перебувають 250 осіб, на самоізоляції – 1745. Одужали 727 осіб, померли 38.

Також зазначається, що з 14 березня 2020 року до Київського обласного лабораторного центру надійшло 5299 підозр на COVID-19. За останню добу отримано 46 повідомлення про підозру.

Встановлено медичне спостереження за 7979 контактними особами.

Як повідомлялося, станом на 14 червня в Україні лабораторно підтверджено 31 154 випадки COVID-19, за добу - 648 нових.