Немчінов поїхав із робочою поїздкою на Сумщину

На Сумщині з робочою поїздкою у неділю перебуває міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.

Про це з посиланням на пресслужбу Сумської ОДА повідомляє кореспондент Укрінформу.

Програмою поїздки передбачено зустріч з керівництвом Сумської області. Після цього урядовець відвідає міжнародний пункт автомобільного сполучення «Юнаківка», де ознайомиться з практичним застосуванням електронного сервісу «Дій вдома» на території регіону.

Крім того, як повідомив Немчінов у Facebook, він ознайомиться з проєктами будівництва ДП "Сумщина туристична" та майбутнього будівництва об'єкту "Біатлонний комплекс класу "А".

"На завершення - спілкування з громадою м. Лебедин та Лебединського району з проблемних питань нового адміністративно-територіального устрою", - додав міністр.