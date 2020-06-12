У Житомирі госпіталізували 15 вихованців дитбудинку, які контактували з хворим на COVID-19

У Житомирі 15 вихованців спеціалізованого будинку дитини госпіталізували в дитячу міську лікарню, оскільки вони контактували з хворим на COVID-19.

Про це на брифінгу поінформував начальник управління охорони здоров’я Житомирської ОДА Микола Суслик, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Діти переведені зі спеціалізованого будинку дитини в дитячу міську лікарню у зв’язку із контактом з інфікованим коронавірусом», - зазначив посадовець.

Він зауважив, що діти перебувають на карантині, їх загальний стан задовільний і ознак захворювання у них немає. «Після 14-денного карантину їм проведуть ПЛР-діагностику», - додав Суслик.

Наразі в області коронавірус підтвердили у 67 дітей.

Як повідомляв Укрінформ, на Житомирщині 1013 підтверджених випадків COVID-19, 533 людини одужали, 17 померли.

Станом на 12 червня в Україні лабораторно підтверджено 29 753 випадки COVID-19, за добу - 683 нових. Загалом одужали 13 567 осіб, летальних випадків внаслідок COVID-19 – 870.