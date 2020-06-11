На Житомирщині найбільше хворих на COVID-19 в обласному центрі та чотирьох районах
Про це повідомляє пресслужба Житомирської обласної ради.
«Минулої доби на Житомирщині COVID-19 діагностовано у 19 жителів області. Нові випадки захворювання коронавірусом підтверджено лабораторними дослідженнями. Найбільше хворих на інфекцію виявлено у м. Житомирі – 9», - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що за минулу добу в області одужало 19 людей, у яких раніше було виявлено коронавірус.
Загалом на Житомирщині підтверджено 992 випадки COVID-19, 520 людей одужали, 17 осіб померли. Найбільше випадків COVID-19 наразі підтверджено у Житомирі (323), Коростенському (121), Бердичівському (109), Житомирському (103) та Любарському (101) районах.
Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 11 червня лабораторно підтверджено 29 070 випадків COVID-19, зокрема за добу 689. Загалом одужала 13 141 особа, померло від COVID-19 854 людини.