На Житомирщині найбільше хворих на COVID-19 в обласному центрі та чотирьох районах

На Житомирщині за минулу добу підтверджено 19 нових випадків захворювання на COVID-19, а найбільша кількість хворих зосереджена у Житомирі та 4 районах.

Про це повідомляє пресслужба Житомирської обласної ради.

«Минулої доби на Житомирщині COVID-19 діагностовано у 19 жителів області. Нові випадки захворювання коронавірусом підтверджено лабораторними дослідженнями. Найбільше хворих на інфекцію виявлено у м. Житомирі – 9», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за минулу добу в області одужало 19 людей, у яких раніше було виявлено коронавірус.

Загалом на Житомирщині підтверджено 992 випадки COVID-19, 520 людей одужали, 17 осіб померли. Найбільше випадків COVID-19 наразі підтверджено у Житомирі (323), Коростенському (121), Бердичівському (109), Житомирському (103) та Любарському (101) районах.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 11 червня лабораторно підтверджено 29 070 випадків COVID-19, зокрема за добу 689. Загалом одужала 13 141 особа, померло від COVID-19 854 людини.