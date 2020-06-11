Радари TruCam з’являться ще на 24 ділянках українських доріг

Радари TruCam з’являться ще на 24 ділянках українських доріг

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Укрінформ
Кількість ділянок на українських дорогах, де використовуватимуться радари для вимірювання швидкості TruCAM, збільшиться на 24 ділянки з п'ятниці.

Про це поінформував перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький у Facebook.

“Поряд із фіксацією в автоматичному режимі продовжуємо працювати з приладами для вимірювання швидкості TruCAM. Вже від завтра, 12 червня, збільшуємо кількість ділянок, де будуть здійснюватися такі вимірювання. З'явиться ще 24 нових ділянки, а також буде розширено вже 7 існуючих”, - йдеться у повідомленні.

Загалом, як зазначається, на дорогах України працюватиме 115 приладів TruCAM, а вимірювання здійснюватиметься на 209 ділянках.

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На сайті Патрульної поліції України та на її сторінках у соціальних мережах публікується карта, де позначені ділянки, на яких вимірюється швидкість цими приладами; на дорозі встановлені відповідні знаки, які попереджають про фото- та відеофіксацію порушень; у місцях фіксації порушень стоїть службовий автомобіль з увімкненими синіми проблисковими маячками.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні з 8 жовтня 2018 року порушення водіїв на дорогах почали фіксувати за допомогою радарів TruCam - лазерних приладів для вимірювання швидкості руху автомобіля з веденням відеофіксації. До 15 жовтня 2018 року прилади працювали в пілотному режимі.

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