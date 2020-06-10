Зеленський прогулявся Черніговом

Президент Володимир Зеленський подякував жителям Чернігова за хороший настрій і пообіцяв вирішувати проблеми, якими вони з ним поділилися.

Про це глава держави написав у Facebook.

“Прогулявся Черніговом. Які ж гостинні та щирі усмішки! Дякую, що поділилися: і хорошим настроєм, і проблемами. Все, що почув, вирішуватимемо, а гарного настрою багато не буває!”, - зазначив Зеленський.

Глава держави також оприлюднив фото своєї прогулянки містом.

Зеленський у Чернігові / Фото: Офіс Президента

Як повідомлялося, Зеленський у середу, 10 червня, перебуває з робочою поїздкою на Чернігівщині.