Зеленський прогулявся Черніговом
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Укрінформ
Президент Володимир Зеленський подякував жителям Чернігова за хороший настрій і пообіцяв вирішувати проблеми, якими вони з ним поділилися.
Про це глава держави написав у Facebook.
“Прогулявся Черніговом. Які ж гостинні та щирі усмішки! Дякую, що поділилися: і хорошим настроєм, і проблемами. Все, що почув, вирішуватимемо, а гарного настрою багато не буває!”, - зазначив Зеленський.
Глава держави також оприлюднив фото своєї прогулянки містом.
Зеленський у Чернігові / Фото: Офіс Президента
Як повідомлялося, Зеленський у середу, 10 червня, перебуває з робочою поїздкою на Чернігівщині.