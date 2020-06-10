На Волині за добу - понад сотню нових випадків COVID-19

На Волині за минулу добу виявили 101 новий випадок захворювання на коронавірусну інфекцію.

Про це повідомляє пресслужба Волинської облдержадміністрації.

"За даними Волинського обласного лабораторного центру за останню добу на Волині зареєстровано 101 новий випадок захворювання на COVID-19", - йдеться у повідомленні.

Найбільше інфікованих виявлено у Володимир-Волинському районі – 43 особа, м.Ковель – 20 осіб, Ковельському районі – 7 осіб, Камінь-Каширському районі – 15 осіб. У Луцьку зафіксували 6 випадків, у Луцькому районі – 4.

Одужало за добу 12 осіб. Три випадки хвороби завершились летально - у Ковелі, Луцькому та Маневицькому районах.

Загалом станом на 10.00 10 червня в області зареєстровано 1214 випадків COVID-19, які підтверджено лабораторно методом ПЛР. Одужало 311 осіб. 37 випадків хвороби завершились летально.

Як повідомлялося, станом на 10 червня в Україні лабораторно підтверджено 28 381 випадок COVID-19, за добу - 525 нових.