На Волині за добу - понад сотню нових випадків COVID-19
Про це повідомляє пресслужба Волинської облдержадміністрації.
"За даними Волинського обласного лабораторного центру за останню добу на Волині зареєстровано 101 новий випадок захворювання на COVID-19", - йдеться у повідомленні.
Найбільше інфікованих виявлено у Володимир-Волинському районі – 43 особа, м.Ковель – 20 осіб, Ковельському районі – 7 осіб, Камінь-Каширському районі – 15 осіб. У Луцьку зафіксували 6 випадків, у Луцькому районі – 4.
Одужало за добу 12 осіб. Три випадки хвороби завершились летально - у Ковелі, Луцькому та Маневицькому районах.
Загалом станом на 10.00 10 червня в області зареєстровано 1214 випадків COVID-19, які підтверджено лабораторно методом ПЛР. Одужало 311 осіб. 37 випадків хвороби завершились летально.
Як повідомлялося, станом на 10 червня в Україні лабораторно підтверджено 28 381 випадок COVID-19, за добу - 525 нових.