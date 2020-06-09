На Закарпатті заасфальтували частину історичної Боржавської вузькоколійки

На Закарпатті при ремонті дороги в Іршавському районі заасфальтували частину історичної Боржавської вузькоколійки.

Фотографії з місця ремонту оприлюднив у Facebook мешканець Закарпаття Денис Добра.

«Закатати в асфальт!» — цей кримінальний жаргон буквально втілено на перегоні ст.Хмільник — ст.Іршава, Боржавської вузькоколійки, де красивим свіжим асфальтом покращено 2 переїзди", - написав Добра.

Голова Закарпатської облдержадміністрації Олексій Петров прокоментував ситуацію, назвавши дії дорожників "неприпустимими".

"Ми не можемо руйнувати історію, ховаючи її під товщею асфальту! Те, що зробили дорожники на ділянці вузькоколійної залізниці в Іршавському районі, – неприпустимо! Неможливо ремонтувати один напрям, ставлячи під загрозу функціонування іншого", - наголосив Петров.

Він нагадав, що Боржавській вузькоколійці 112 років і вона є туристичною родзинкою краю.

"Звернувся до представників дорожньої фірми, щоб вони провели роботи якісно, без руйнації інфраструктурних об’єктів", - додав голова ОДА.

Як повідомляв Укрінформ, Боржавську вузькоколійку було введено в експлуатацію 23 грудня 1908 року. Залізниця використовувалася для перевезення деревини з гірських масивів Полонина Боржава й Великий Діл до Закарпатської низовини для подальшого транспортування та переробки. Головна гілка пролягла вздовж річки Боржава, що й дало назву залізниці. У верхів’ях річки колія розгалужувалась на кілька гілок, які вели до віддалених гірських лісорозробок. Нині в експлуатації залишається гілка Виноградів — Хмільник — Іршава, а також Берегове — Хмільник.