На Миколаївщині за три доби - жодного хворого на COVID-19

На Миколаївщині за останні три доби не виявлено жодного хворого на COVID-19.

Про повідомляє пресслужба Миколаївської облдержадміністрації.

"Станом на 10.00 9 червня в Миколаївській області не виявлено нових підтверджених випадків COVID-19. 7 та 8 червня нових хворих також не було зареєстровано", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в області від початку епідемії загалом зареєстровано 309 випадків COVID-19, зокрема захворіло 55 працівників закладів охорони здоров’я. З початку червня підтверджено 15 випадків захворювання на коронавірусну хворобу, останні два – 6 червня.

Як повідомлялося, за даними ЦГЗ, станом на 9 червня в Україні 27 856 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 810 летальних, 12 412 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 394 нові випадки.