У Карпатах призупинили будівництво Хресної дороги

У Карпатах припинили будівництво Хресної дороги до вершини Піп Іван через дискусію у соцмережах.

Про це повідомляє Прикарпатський національний університет.

«Зважаючи на дискусію у соцмережах, яку викликала ідея створення Хресної дороги на шляху до вершини гори Піп Іван Чорногірський (Попіван), і різнополюсність її оцінок, університет прийняв рішення після створення мистецької частини проєкту не переходити до наступного етапу його реалізації. Тож інформуємо, що університет не розпочне інфраструктурну частину проєкту, поки не сформує серед громадськості розуміння глибини його мети», - йдеться у повідомленні Прикарпатського університету.

Тут зазначено, що ідея проєкту має об’єднуюче значення, роблячи головний акцент на формуванні поваги до природи та розвитку туризму.

«Дискусії, які виникають в соцмережах, на жаль, досить часто залишають осторонь уваги такі явища, як винищення природних популяцій рослин і тварин, занесених у Червону книгу, хаотичний туристичний рух з багатоденним перебуванням у горах з відповідними екологічними і пожежонебезпечними наслідками, завезення рослин, які не притаманні карпатському біорізноманіттю, тощо. Саме це сьогодні є головною загрозою екосистемам Карпат, а не встановлені без архітектурних концепцій і обговорень сакральні об’єкти, які є абсолютно у всіх куточках українських Карпат, включаючи Чорногору», - зазначає Прикарпатський університет.

Водночас, університет розпочав інформаційно-просвітницький проєкт , в якому запропонує відеокурси для туристів-початківців та науково-популярні розповіді про духовну спадщину, минуле і сьогодення жителів Карпат.

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Раніше університет повідомив про початок будівництва Хресної дороги від підніжжя до вершини гори Піп Іван. Її відкриття планували 14 серпня. Вона мала стати найдовшою та найскладнішою Хресною дорогою з кам’яними стаціями у зріст людини. Втім, у соцмережах активісти туристичної спільноти різко розкритикували цей проєкт і розпочали збір підписів під зверненням до керівництва Прикарпатського університету та обласної держадміністрації з вимогою припинити будівництво Хресної дороги в Карпатах. Для цього вони створили сторінку «Не займайте Попіван!», де пропонують створення притулку для подорожуючих замість екуменічної дороги.

Піп Іва́н (також Піп Іван Чорногі́рський або Чорна Гора) — одна з найвищих вершин Українських Карпат, висотою 2020,5 м.