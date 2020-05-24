На горі Піп Іван у Карпатах знову випав сніг

На горі Піп Іван в українських Карпатах знову випав сніг.

Про це у Facebook повідомив Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост і виклав фото із засніженої вершини.

«Станом на 13.15 24.05.2020 на г. Піп Іван Чорногірський температура повітря +2°С, вітер південно-західний 7 м/с, сніг», - йдеться в повідомленні.

Рятувальники також попереджають про обмежену видимість через сніг.

Читайте також: Білорусь несподівано засипало снігом

Як повідомлялося, 7 травня на горі Піп Іван випало щонайменше 15 см снігу.

Піп Іван (також Піп Іван Чорногірський або Чорна Гора) — одна з найвищих вершин українських Карпат, з висотою 2020,5 м.