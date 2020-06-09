На Київщині підтвердили 1836 випадків коронавірусу, за добу - 24

У Київській області підтверджено 1836 випадків захворювання на коронавірус, нових випадків за останню добу – 24.

Про це пресслужба Київської обласної державної адміністрації у Facebook.

"За даними Київського обласного лабораторного центру, в області 9 червня 2020 року на 08:00 офіційно підтверджено 1836 випадків захворювання на коронавірус (у т.ч. 148 дітей та 353 медпрацівників) за весь період. Нових випадків за останню добу – 24", - йдеться у повідомленні.

Лабораторно підтверджені випадки: в Обухівському р-ні – 252; Києво-Святошинському р-ні – 453; Баришівському р-ні - 39; Білоцерківському р-ні - 11; Бориспільському р-ні – 76; Броварському р-ні - 77; Бородянському р-ні – 24; Васильківському р-ні – 51; Вишгородському р-ні – 36; Іванківському районі - 7; Макарівському р-ні - 17; Миронівському р-ні – 31; Кагарлицькому р-ні - 37; Переяслав-Хмельницькому р-ні – 11; Поліському р-ні - 2; Рокитнянському р-ні - 6; Ставищенському р-ні - 8; Таращанському р-ні - 2; у Згурівському р-ні – 7; Богуславському р-ні – 8; Фастівському р-ні – 8; Сквирському р-ні – 3; Тетіївському р-ні – 4; Яготинському р-ні – 1.

У м. Біла Церква зафіксовано 76 випадків; смт Баришівка – 4; м. Бровари – 59; м. Бориспіль​- 60; смт Бородянка – 18; м. Буча – 52; м. Березань​- 10; м. Васильків – 33; смт Глеваха – 2; смт Володарка – 3; м. Вишгород​ – 33; м. Ірпінь – 94; м. Макарів -5; м. Фастів – 37; м. Миронівка – 5; смт Ворзель – 9; смт Гостомель – 18; смт Коцюбинське – 41; смт Ставище – 1; м. Кагарлик – 38; м. Ржищів –3; м. Переяслав ​- 17; смт Рокитне – 7; м. Богуслав – 5; м. Яготин – 13; смт Згурівка – ​3; смт Іванків – 4; м. Тетіїв – 15.

З них на стаціонарному лікуванні перебувають 230 осіб, на самоізоляції – 1606.

Одужали 577 людей (у т.ч. 46 дітей). За час пандемії померли 37 осіб.

За період з 14 березня всього до Київського обласного лабораторного центру надійшло 5110 підозр на COVID-19. За останню добу отримано 13 повідомлень про підозру.

Встановлено медичне спостереження за 7505 контактними особами.

Як повідомлялося, станом на 9 червня в Україні 27 856 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 810 летальних, 12 412 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 394 нові випадки. Загалом проведено 437 444 тестування методом ПЛР.