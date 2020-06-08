На окупованому Донбасі затримують шахтарів за участь у страйках - правозахисники

На окупованій території Луганщини так звана "служба держбезпеки" затримала двох працівників шахти "Комсомольська" - учасників протестів проти невиплати зарплат.

Про це повідомляє Східна правозахисна група.

"За інформацією наших джерел, МГБ «ЛНР» працює в селищі Дубовський (або Гірник), де розташована шахта Комсомольська, ще з п'ятниці. Проводяться допити працівників підприємства з метою виявлення призвідників протесту. Також нам відомо про затримання двох працівників шахти. Їх відправили в Антрацит на допит, їхня доля невідома", - йдеться в повідомленні.

Крім того, правозахисники інформують, що на в'їзді в селище Дубовський стоїть блокпост, а до сімей протестуючих шахтарів приходило "МГБ" з метою вплинути на учасників протесту через рідних. Також в Антрацитівському районі вимкнули мобільний зв'язок, але працюють додатки Whatsaap і Viber.

Голову профспілки шахти Георгія Чернецова також опитували, але не затримали.

Раніше повідомлялося, що гірникам обіцяли до 1 червня повернути борги із заробітної плати за лютий (15%), березень і квітень, але обіцянку виконано не було. З 5 червня на шахті розпочалися протести: гірники другої і третьої зміни відмовилися підніматися на поверхню.

За відомостями ВПГ, на шахті "Комсомольській" працює дві видобувних ділянки, продукція відправляється в РФ, де є квоти на покупку вугілля саме з цієї шахти. Тому невиплату заробітної плати гірникам створено штучно.