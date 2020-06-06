Суд арештував сімох учасників поліцейської банди із Павлограда

Про це повідомили у пресслужбі Державного бюро розслідувань.

За даними ДБР, йдеться про начальника, заступника начальника відділу поліції, начальника одного із секторів та 4 оперативників Павлоградського відділу поліції ГУ Нацполіції в Дніпропетровській області.

Правоохоронці підозрюються у створенні злочинної організації, перевищенні влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу, скоєнні крадіжок, незаконному поводженні зі зброєю, а також незаконному виробництві, виготовленні, придбанні, зберіганні, перевезенні, пересиланні чи збуті наркотичних засобів (ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 365, ч. 4 ст. 27 ч. 2 ст. 185, ч. 1 ст. 263 та ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України).

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Як повідомлялося, 4 червня працівники Департаменту внутрішньої безпеки НПУ, Державного бюро розслідувань та СБУ припинили діяльність злочинного угруповання, яке організував начальник Павлоградського відділу поліції.

Правоохоронці затримали сімох учасників угруповання.

За даними слідства, керівник відділу поліції спільно з підлеглими задля підвищення показників фальсифікували матеріали кримінальних проваджень, залякували й катували підозрюваних для отримання "потрібних" показань, фабрикували штучні докази для подальшого виявлення і швидкого розслідування неіснуючих злочинів.

6 червня Павлоградський відділ поліції на Дніпропетровщині розформували і призначили тимчасове керівництво. За рішенням голови НПУ, обов’язкову перевірку та переатестацію пройдуть близько 500 працівників Павлоградського відділу та його чотирьох підрозділів.

Фото: СБУ