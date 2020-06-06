Суд арештував сімох учасників поліцейської банди із Павлограда

Суд арештував сімох учасників поліцейської банди із Павлограда

Укрінформ
Голосіївський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави сімом учасникам банди поліцейських із Павлограда.

Про це повідомили у пресслужбі Державного бюро розслідувань.

За даними ДБР, йдеться про начальника, заступника начальника відділу поліції, начальника одного із секторів та 4 оперативників Павлоградського відділу поліції ГУ Нацполіції в Дніпропетровській області.

Правоохоронці підозрюються у створенні злочинної організації, перевищенні влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу, скоєнні крадіжок, незаконному поводженні зі зброєю, а також незаконному виробництві, виготовленні, придбанні, зберіганні, перевезенні, пересиланні чи збуті наркотичних засобів (ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 365, ч. 4 ст. 27 ч. 2 ст. 185, ч. 1 ст. 263 та ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України).

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Як повідомлялося, 4 червня працівники Департаменту внутрішньої безпеки НПУ, Державного бюро розслідувань та СБУ припинили діяльність злочинного угруповання, яке організував начальник Павлоградського відділу поліції.

Правоохоронці затримали сімох учасників угруповання.

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За даними слідства, керівник відділу поліції спільно з підлеглими задля підвищення показників фальсифікували матеріали кримінальних проваджень, залякували й катували підозрюваних для отримання "потрібних" показань, фабрикували штучні докази для подальшого виявлення і швидкого розслідування неіснуючих злочинів.

6 червня Павлоградський відділ поліції на Дніпропетровщині розформували і призначили тимчасове керівництво. За рішенням голови НПУ, обов’язкову перевірку та переатестацію пройдуть близько 500 працівників Павлоградського відділу та його чотирьох підрозділів.

Фото: СБУ

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