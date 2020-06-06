Банда поліцейських у Павлограді: відділок розформували, йде перевірка

У Павлоградському відділі поліції на Дніпропетровщині призначено тимчасове керівництво та проводиться службова перевірка.

Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ.

Зокрема, зазначається, що голова Нацполіції Ігор Клименко прийняв рішення про переформатування Павлоградського відділу поліції разом з чотирма кущовими підрозділами, що до нього входять.

«Окрім розформування Павлоградського відділу поліції, будуть оптимізовані структури кримінальної поліції, превенції та підрозділів досудового розслідування. Особи, які претендуватимуть на керівні посади та особи, які проходять по базі внутрішньої безпеки, будуть змушені пройти процедуру перевірки на поліграфі. Після перевірок буде скорочено до 20% особового складу», - заявив Клименко.

Наразі всіх працівників Павлоградського відділу вивели за штат. Окремо проводиться службова перевірка за фактом фальсифікації службових матеріалів.

Читайте також: На Дніпропетровщині затримали сімох поліцейських за фальсифікування справ

Тимчасовим керівником відділу призначено начальника Департаменту внутрішньої безпеки полковника Ігоря Мартищука. Протягом наступних трьох тижнів буде сформовано нову команду, працівники якої пройдуть атестацію.

За рішенням голови НПУ, обов’язкову перевірку та переатестацію пройдуть близько 500 працівників Павлоградського відділу та його чотирьох підрозділів.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, коментуючи ситуацію у Павлоградському відділі поліції, заявив, що правоохоронці там замість захисту і забезпечення безпеки громадян займалися злочинною діяльністю.

«Внутрішня безпека НПУ, ДБР та СБУ провела слідчі дії. Результат розслідування – співпраця правоохоронців з наркоторговцями та іншими злочинцями. З сьогоднішнього дня ми починаємо тотальне відпрацювання регіону», - заявив Аваков.

Міністр наголосив, що мова йде не лише про Павлоградський відділ поліції, але й про інші правоохоронні органи області.

Також він повідомив, що заступник міністра Олександр Гогілашвілі окремо координуватиме питання боротьби з наркозлочинністю в області.

Заступник голови Нацполіції Вадим Троян очолить оперативний штаб, який проведе профілактичні заходи із відпрацювання злочинності у регіоні. Вже наступного тижня планується посилити добові наряди та оперативні підрозділи, крім того запровадити посилене патрулювання. Будуть розгорнуті додаткові контрольно-пропускні пункти, маршрути та пости. Окремо будуть проведені слідчі та розшукові дії, виявлятимуть осіб, які налагодили незаконне постачання зброї та боєприпасів.

Як повідомлялося, 4 червня працівники Департаменту внутрішньої безпеки НПУ, Державного бюро розслідувань та СБУ ни припинили діяльність злочинного угруповання, яке організував начальник Павлоградського відділу поліції.

За попередньою версією слідства, керівник відділу поліції спільно з підлеглими вирішили штучно наростити показники оперативно-розшукової діяльності, для чого вони фальсифікували матеріали кримінальних проваджень.

Слідством встановлено, що зловмисники, зокрема, залякували й катували підозрюваних для отримання "потрібних" показань, фабрикували штучні докази для подальшого виявлення і швидкого розслідування неіснуючих злочинів.

Під час проведення понад 20 обшуків співробітники спецслужби вилучили матеріали фальсифікованих кримінальних проваджень, засоби для катувань та інші докази, що підтверджують злочинну діяльність співробітників поліції.

Правоохоронці затримали сімох учасників угруповання, зокрема начальника Павлоградського відділу поліції.