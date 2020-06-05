На Дніпропетровщині затримали сімох поліцейських за фальсифікування справ

На Дніпропетровщині начальник міськвідділу поліції разом з підлеглими фальсифікував матеріали кримінальних проваджень, щоб наростити показники оперативно-розшукової діяльності.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

“За попередньою версією слідства, керівник відділу поліції спільно з підлеглими вирішили штучно наростити показники оперативно-розшукової діяльності. Для цього вони фальсифікували матеріали кримінальних проваджень", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, зловмисники залякували та катували підозрюваних для отримання «необхідних» показів, фабрикували "докази" для подальшого виявлення та швидкого розслідування неіснуючих злочинів.

Під час більш ніж 20 обшуків працівники спецслужби вилучили матеріали фальсифікованих кримінальних проваджень, засоби катування та інші докази, які підтверджують злочинну діяльність службовців поліції.

У межах кримінального провадження, порушеного за ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 365, ч. 4 ст. 27 ч. 2 ст. 185, ч. 1 ст. 263 та ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України, правоохоронці затримали 7 учасників злочинної організації, у тому числі начальника Павлоградського відділу поліції.

Наразі встановлюються всі учасники протиправної діяльності та вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу затриманим.

Тривають невідкладні слідчі дії.

Фото: СБУ