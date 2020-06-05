СБУ запобігла незаконному відчуженню земель морпорту "Южний"

Служба безпеки України запобігла незаконному відчуженню земельної ділянки ДП "Морський торговельний порт "Южний"" вартістю у десятки мільйонів гривень.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

"За попередніми даними слідства, оборудку організували представники низки приватних компаній та Управління архітектури та містобудування Южненської міської ради. Вони підписали всупереч чинному законодавства низку документів, які виводили майже 5 гектарів земель держпідприємства у приватну власність. Організаторам, зокрема, мала відійти ділянка порту, на якій підрядник будував гідротехнічні споруди. Наразі начальнику Управління архітектури та містобудування Южненської міської ради повідомлено про підозру у вчиненні службового підроблення за ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України", - йдеться у повідомленні.

Тривають слідчі дії для встановлення обставин справи та притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до оборудки.

Заходи із викриття проводились спільно зі слідчими Нацполіції під процесуальним керівництвом прокуратури Одеської області.