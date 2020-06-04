СБУ викрила міжнародне угруповання, яке вивело у “тінь” понад 500 мільйонів

Служба безпеки України викрила міжнародне угруповання, що організувало ухилення від сплати податків на мільйони гривень та займалося легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

“Служба безпеки викрила діяльність міжнародного угруповання, яке займалось мінімізацією податкових платежів до державного бюджету, легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом та проведенням так званої “перестановки” готівки в Україні та за кордоном, зокрема у Малайзії, ОАЄ, країнах СНД та Російської Федерації”, - йдеться у повідомленні.

СБУ викрила міжнародне угруповання на ухиленні від сплати податків / Фото: СБУ

Оперативники спецслужби встановили, що організатори створили низку товариств, зареєстрованих у тому числі на фірми-нерезиденти з РФ, які належали особам, що брали участь в окупації АР Крим. Зловмисники організували мережу з українських та офшорних структур для відмивання грошей. Таким чином комерсанти вивели у “тінь” понад 500 мільйонів гривень, маскуючи операції під оплату ремонтних робіт, а також закупівлі товарів та послуг для потреб підприємств залізничної, машинобудівної та енергетичної галузей.

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Під час обшуків у офісних приміщеннях і помешканнях фігурантів кримінального провадження правоохоронці вилучили бухгалтерську документацію, комп’ютерну техніку, чорнову бухгалтерію, печатки та штампи «фіктивних» підприємств, які проводять протиправну діяльність. Також вилучено понад 1,2 мільйона гривень.

У межах кримінального провадження за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України тривають слідчі дії. Наразі вживаються заходи для накладення арештів на вилучене майно, блокування рахунків, встановлення замовників протиправних послуг, а також перевіряється причетність організаторів до фінансування так званих «Л/ДНР».